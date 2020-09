“Si può morire…” Vladimir Luxuria non fa giri di parole per lanciare l’allarme | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Di transfobia e omofobia si muore purtroppo. Si può morire in maniera diretta come in questo caso o indiretta con le persone che si ammalano di depressione, che tentano il suicidio a causa di questo odio. In maniera particolare è disumano che un fratello uccida la sorella, sangue del suo sangue, con una visione transfoba e misogina perché si prende il diritto di vita e di morte sulla sorella in base alla persona che frequenta”. A dirlo in un’intervista a Leggo è, dopo quanto accaduto a Caivano, in provincia di Napoli, dove Maria Paola Gaglione, 22 anni, è stata speronata e uccisa dal fratello che non accettava la sua relazione con un uomo trans, Ciro Migliore. La caduta è stata fatale per la sorella Maria Paola, mentre Ciro è rimasto ferito al braccio ed è ...