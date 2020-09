Scuola, finalmente è suonata la prima campanella (Di lunedì 14 settembre 2020) Che la prima cosa da fare la mattina del primo giorno di scuola fosse provare la temperatura ai propri figli, un anno fa non lo avrebbe immaginato nessuno. E invece è quello che questa mattina hanno dovuto fare i genitori degli studenti italiani tornati in classe. Sono oltre 5 milioni e 600mila quelli che oggi riprendono le lezioni. In totale, saranno oltre 8,3 milioni quando arriveranno anche quelli delle regioni che hanno posticipato l’apertura. https://twitter.com/Alberto_Cirio/status/1305384544665825282/photo/1 Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) Che la prima cosa da fare la mattina del primo giorno di scuola fosse provare la temperatura ai propri figli, un anno fa non lo avrebbe immaginato nessuno. E invece è quello che questa mattina hanno dovuto fare i genitori degli studenti italiani tornati in classe. Sono oltre 5 milioni e 600mila quelli che oggi riprendono le lezioni. In totale, saranno oltre 8,3 milioni quando arriveranno anche quelli delle regioni che hanno posticipato l’apertura. https://twitter.com/Alberto_Cirio/status/1305384544665825282/photo/1

matteorenzi : Fermento in cucina, motorini pronti, luci accese fin dal mattino presto: la scuola finalmente riparte. In bocca al… - GianlucaVacca : La #scuola finalmente riapre. Buon #annoscolastico a studenti, famiglie, personale scolastico. L'Italia riparte dal… - TizianaFerrario : Finalmente il ritorno a scuola! Gran bel giorno,non tutto sarà a posto ma invito a guardare all'aspetto positivo. O… - Maraisandor2 : RT @DaniSbrollini: Eccoci qui. Si ricomincia, da mio figlio, dalla scuola che finalmente riapre con tutte le difficoltà del caso, ma riapre… - AlexiaBaglivo : RT @matteorenzi: Fermento in cucina, motorini pronti, luci accese fin dal mattino presto: la scuola finalmente riparte. In bocca al lupo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola finalmente Scuola, finalmente è suonata la prima campanella Vanity Fair.it Inizio scuola, come sta andando il ritorno in aula nell’era coronavirus: la diretta

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...

Rientro a scuola: cosa fare se il bimbo ha tosse, febbre e raffreddore? I consigli del Ministero della Salute

E' iniziato l'anno scolastico 2020/2021 e la pandemia da Covid-19 sta comportando non pochi disagi e paure. Finalmente si parte dopo mesi di chiusura ma tante sono le domande. Chiare però, le linee de ...

Archiviato il lockdown, finalmente oggi — 14 settembre — si torna a scuola nella maggior parte delle Regioni. Un anno particolare che vede come protagonisti mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi ...E' iniziato l'anno scolastico 2020/2021 e la pandemia da Covid-19 sta comportando non pochi disagi e paure. Finalmente si parte dopo mesi di chiusura ma tante sono le domande. Chiare però, le linee de ...