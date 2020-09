Rilevata nell’atmosfera di Venere presenza di fosfina (Di martedì 15 settembre 2020) Rilevata nell’atmosfera di Venere presenza di fosfina – Nell’atmosfera di Venere è stata Rilevata la presenza di fosfina. Un gas che sulla terra è prodotto solo da fonti biologiche come batteri anaerobici o artificialmente dall’industria. Per quel che se ne sa, quindi, la fosfina può avere solo una origine antropogenica o biologica ed è per questo che è considerata un importante indicatore della presenza di vita. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, potrebbe anche far pensare che su Venere, pianeta roccioso, si possano verificare processi geochimici o fotochimici sconosciuti. La presenza inaspettata di questa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020)nell’atmosfera didi– Nell’atmosfera diè stataladi. Un gas che sulla terra è prodotto solo da fonti biologiche come batteri anaerobici o artificialmente dall’industria. Per quel che se ne sa, quindi, lapuò avere solo una origine antropogenica o biologica ed è per questo che è considerata un importante indicatore delladi vita. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, potrebbe anche far pensare che su, pianeta roccioso, si possano verificare processi geochimici o fotochimici sconosciuti. Lainaspettata di questa ...

