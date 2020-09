Psg, Leonardo polemico: “Ko con il Marsiglia? Non c’era neanche il tempo per prepararsi” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, intervistato da ‘Telefoot’, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto polemiche dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Marsiglia: “Dopo una partita così, la domanda su Tuchel arriva certamente in un momento sbagliato ed è del tutto irrilevante. Non intendo parlare ogni giorno di questo. Diversi grandi campionati sono iniziati adesso e la prossima settimana inizierà il resto. Nessun campionato è iniziato il 22 o 23 agosto, il giorno della finale. Non c’era nemmeno il tempo per prepararsi. Normalmente si esce dalla Champions, si respira un po’, per tutti. “Abbiamo dovuto affrontare anche il problema del Covid che tutti hanno, ma nel nostro caso è particolare. Serve coerenza per organizzare le cose nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain,, intervistato da ‘Telefoot’, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto polemiche dopo la sconfitta rimediata ieri contro il: “Dopo una partita così, la domanda su Tuchel arriva certamente in un momento sbagliato ed è del tutto irrilevante. Non intendo parlare ogni giorno di questo. Diversi grandi campionati sono iniziati adesso e la prossima settimana inizierà il resto. Nessun campionato è iniziato il 22 o 23 agosto, il giorno della finale. Non c’era nemmeno ilper prepararsi. Normalmente si esce dalla Champions, si respira un po’, per tutti. “Abbiamo dovuto affrontare anche il problema del Covid che tutti hanno, ma nel nostro caso è particolare. Serve coerenza per organizzare le cose nel ...

sportface2016 : #Ligue1 | #Psg, #Leonardo polemico dopo la sconfitta di ieri contro il #Marsiglia - ItaSportPress : Psg, Leonardo: 'Nessun campionato è iniziato il giorno della finale di Champions. Senza preparazione...' -… - IvanStrama : 'PSG vicino a Skriniar!' -> Leonardo dice che non ci sono soldi 'Lautaro verso il Real Madrid!' -> Perez dice che… - GurzoBahri : @giaestrismo @enricoI00 @Lautaresque Ma non kessie e bennacer i fenomeni ma sono herrera e gueye giocatori normalis… - CCokina12 : @musagete10 Si ok ma è pur sempre il PSG cioè non te lo aspetti ?? Leonardo sta facendo danni .. -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo Dopo il tonfo, pure gli sfottò di Villas Boas: Psg, tutti contro Tuchel. E Leonardo ora che fa? La Gazzetta dello Sport Caos in Psg-Marsiglia, Gonzalez accusato di razzismo verso Neymar

E' successo di tutto nella sfida tra Psg e Marsiglia, la classica di Francia terminata 1-0 per gli ospiti. Al minuto 38', l'argentino Angel Di Maria ha sputato (senza colpirlo) all'indirizzo del difen ...

Calcio e veleni in Francia dopo Psg-Olympique Marsiglia. Neymar: “Da Alvaro Gonzalez insulti razzisti”

di Fabio Camillacci/ Veleni e accuse di razzismo nella terza giornata di Ligue 1, la Serie A di calcio francese. L’Olympique Marsiglia dopo 10 anni torna a vincere al Parco dei Principi di Parigi ma a ...

E' successo di tutto nella sfida tra Psg e Marsiglia, la classica di Francia terminata 1-0 per gli ospiti. Al minuto 38', l'argentino Angel Di Maria ha sputato (senza colpirlo) all'indirizzo del difen ...di Fabio Camillacci/ Veleni e accuse di razzismo nella terza giornata di Ligue 1, la Serie A di calcio francese. L’Olympique Marsiglia dopo 10 anni torna a vincere al Parco dei Principi di Parigi ma a ...