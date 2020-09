Paratici Juventus | l’inattesa rivelazione sull’operazione Giroud

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 settembre 2020) Laha seguito anche Olivierper regalare un attaccante ad Andrea Pirlo. Il francese è stato inserito nella lista con Suarez, Dzeko, Milik e Morata. Secondo quanto riportato da Luca Momblano, i bianconeri avrebbero preso informazioni sul centravanti del Chelsea senza che Fabione sapesse nulla.tenuto all’oscuro sulla trattativa perLasul contatto tra l’ex Arsenal e la squadra di Agnelli alimenta le voci sul possibile addio di, cercato sopratutto dalla Roma. Leggi anche:Adama Traorè, “Don Balòn” rivela: bianconeri in pole Se arriva Suarez, non possiamo abbinargli, per quanto sia una ...