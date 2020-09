Oms ricorda: “No al saluto con il gomito” (Di lunedì 14 settembre 2020) Esiste un ricco filone dei life hack, i “consigli quotidiani” basato sulle “cose che facciamo nel modo sbagliato”: da oggi dovremo aggiungerci il saluto col gomito. Proprio il saluto col gomito, compagno dei lunghi mesi di pandemia, popolarizzato anche da personaggi famosi e politici entra di diritto nell’elenco delle cose che si fanno nel modo sbagliato. Il mondo si è commosso davanti al Presidente del Consiglio Conte che saluta Silvia Aisha Romano col gomito, i maggiori esperti di Galateo si sono interrogati sul modo giusto per salutarsi, e se il saluto con il gomito rientrasse tra questi, il senatore Matteo Salvini ha liquidato duramente il saluto con il gomito definendolo la fine della specie umana e invitando, piuttosto, a non salutare. E scopriamo che, effettivamente (come ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Esiste un ricco filone dei life hack, i “consigli quotidiani” basato sulle “cose che facciamo nel modo sbagliato”: da oggi dovremo aggiungerci ilcol gomito. Proprio ilcol gomito, compagno dei lunghi mesi di pandemia, popolarizzato anche da personaggi famosi e politici entra di diritto nell’elenco delle cose che si fanno nel modo sbagliato. Il mondo si è commosso davanti al Presidente del Consiglio Conte che saluta Silvia Aisha Romano col gomito, i maggiori esperti di Galateo si sono interrogati sul modo giusto per salutarsi, e se ilcon il gomito rientrasse tra questi, il senatore Matteo Salvini ha liquidato duramente ilcon il gomito definendolo la fine della specie umana e invitando, piuttosto, a non salutare. E scopriamo che, effettivamente (come ...

