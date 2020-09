Napoli, ora servono cessioni pesanti: ecco chi partirà (Di lunedì 14 settembre 2020) Napoli - Se poi la matematica non è un'opinione, l'oro di Napoli è già stato abbondantemente sparso in mezza Europa: dalla Germania, al Lipsia , sino in Francia, al Lille ,, facendo un giretto anche ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020)- Se poi la matematica non è un'opinione, l'oro diè già stato abbondantemente sparso in mezza Europa: dalla Germania, al Lipsia , sino in Francia, al Lille ,, facendo un giretto anche ...

Napoli, ora servono cessioni pesanti: ecco chi partirà

Napoli, Petagna show ora insidia Osimhen

Due assist e un gol in soli venti minuti. Questo il grasso bottino di Andrea Petagna alla sua prima uscita con il Napoli, dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro a causa della positività al Co ...

Gazzetta - Napoli non può permettersi di tenere fermo Milik per una stagione intera

De Laurentiis e Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso gli ha comunicato che non potrà spendere più di 20 milioni di euro. Scrive così la Gazze ...

