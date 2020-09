Milan, Tonali si presenta: il modulo, Ibrahimovic, la condizione e la maglia numero 8 (Di lunedì 14 settembre 2020) Un colpo in grado di fare la differenza. Il Milan si è assicurato le prestazioni di Sandro Tonali, l’ex Brescia rappresenta il presente ed il futuro. Giorno di presentazione per il centrocampista. “La maglia del Milan è quella che volevo indossare da molto tempo. Con Cellino ho avuto un ottimo rapporto, mi ha sempre capito molto e mi ha detto di scegliere dove avrei voluto giocare. Ho chiesto io al presidente di accettare l’offerta del Milan e mi è venuto incontro”. “L’effetto è stato bellissimo. Quando ho saputo di questo, ho chiuso le porte a tutti. C’era il Milan, dovevo andare al Milan. Il mio pensiero era voler venire qui, così è stato. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Un colpo in grado di fare la differenza. Ilsi è assicurato le prestazioni di Sandro, l’ex Brescia rapil presente ed il futuro. Giorno dizione per il centrocampista. “Ladelè quella che volevo indossare da molto tempo. Con Cellino ho avuto un ottimo rapporto, mi ha sempre capito molto e mi ha detto di scegliere dove avrei voluto giocare. Ho chiesto io al presidente di accettare l’offerta dele mi è venuto incontro”. “L’effetto è stato bellissimo. Quando ho saputo di questo, ho chiuso le porte a tutti. C’era il, dovevo andare al. Il mio pensiero era voler venire qui, così è stato. La ...

