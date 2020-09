La scuola di Roma che non fornisce le mascherine ai suoi studenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Le linee guida per la ripresa delle lezioni frontali in classe parlano chiaro: leper accedere agli istituti scolastici saranno fornite dall’amministrazione pubblica, senza gravare sui conti di ogni singola famiglia. Ma dallavia Pincherle a, in zona Marconi-Ostiense, arriva un messaggio ben differente che campeggia tra gli avvisi pubblicati sul sito online: i dispositivi di protezione individuale, per il momento, non possono essere messi a disposizione dell’Istituto. E non mancano solo le, ma anche i banchi monoposto (come in buona parte del Paese). LEGGI ANCHE > Gli ingressi scaglionati per evitare pericolosi assembramenti. Anzi no Sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo via Pincherle 140 –dell’infanzia (dove ...