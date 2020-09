J-Ax passa al Punk Rock | “Uncool and Proud” | la follia no-profit di Aleotti

Leggi su chedonna

(Di lunedì 14 settembre 2020) J-Ax ha realizzato e prodotto un albumsenza fini commerciali. L’iniziativa del celebre cantautore ha spiazzato i followers di Instagram. I fan promettono di seguirlo anche in quest’azzardo, non certo il primo di una lunga e florida carriera musicale. In principio è stato Fedez, poi è toccato a J-Ax. I due, per quanto … L'articolo J-Axal: “Uncool and Proud”, lano-diè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it