Iperidrosi | quali cibi evitare se sudi troppo

(Di lunedì 14 settembre 2020) . Sudare è perfettamente fisiologico. Quando la temperatura del corpo si alza, perché abbiamo fatto esercizio fisico oppure perché c’è il solleone, emettere sudore è il modo che il nostro organismo possiede per potere espellere il calore in eccesso. Se sudare è normale, ciò però non vuol dire che gli aloni sui vestiti o l’odore della traspirazione non possano essere imbarazzanti, non fosse altro che per la potenza di suggestione della pubblicità e del conseguente condizionamento sociale. Per le réclame dovremmo tutti quanti apparire freschi come delle rose da mattina a sera. E però in certi casi il sudore può essere davvero un problema, nel senso che ci sono persone che soffrono di, ovvero di una patologica ed eccessiva sudorazione. Si tratta di una condizione ...