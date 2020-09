Internazionali d’Italia 2020 | colpo Paolini | Sevastova eliminata in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) Grande successo per la tennista azzurra Jasmineche, nel primo turno deglid’Italia, si sbarazza in due set 6-2 6-3 della lettone Anastasija, numero 46 del ranking Wta. La ragazza di Castelnuovo di Garfagnana, dunque, porta a casa una bella vittoria che le permette di avanzare nel tabellone femminile e proseguire il suo sogno tutto italiano. L’azzurra inizia molto bene, centrando il break nel secondo game, ma l’avversaria non resta a guardare e risponde immediatamente con il contro-break. Lo stesso copione si ripete anche nei due game successivi, ma nel sesto gioco è ancoraad andare avanti di un break, per poi raddoppiare in chiusura di set, vincendo 6-2. Altalena di emozioni anche nella seconda frazione, con un botta e risposta ...