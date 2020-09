Inizio Anno Scolastico, ad Ancona Assembramenti Davanti Alla Scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Pericoloso assembramento il primo giorno di lezione. Accade ad Ancona, presso le scuole secondarie di primo grado Podesti di via Urbino e Alla vicina Scuola primaria Elia nel quartiere del Piano. Questa mattina, primo giorno di Scuola, nessuno ha rispettato gli accessi scaglionati per classi e sezioni. “Nessuno ha rispettato le indicazioni date dAlla Scuola” dichiara la preside Stefania Tarini. “Io avevo diluito gli ingressi apposta, c’erano orari precisi, ma studenti e genitori sono arrivati prima” conclude. Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Pericoloso assembramento il primo giorno di lezione. Accade ad, presso le scuole secondarie di primo grado Podesti di via Urbino evicinaprimaria Elia nel quartiere del Piano. Questa mattina, primo giorno di, nessuno ha rispettato gli accessi scaglionati per classi e sezioni. “Nessuno ha rispettato le indicazioni date d” dichiara la preside Stefania Tarini. “Io avevo diluito gli ingressi apposta, c’erano orari precisi, ma studenti e genitori sono arrivati prima” conclude.

acmilan : ???? Rebic 12 ??? A new season, a new adventure, a new number Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di m… - MetaErmal : Buon inizio di questo particolare anno scolastico. Forza ragazzi, dimostrate a tutti di essere il vero futuro di qu… - GassmanGassmann : Un saluto ed un abbraccio a studenti e docenti per l’inizio dell’anno scolastico.A chi insegna, buon lavoro e grazi… - Yi_Benevolence : RT @LaVeritaWeb: La Sea Watch conta su due velivoli per pattugliare il Mediterraneo, uno dei quali partiva da Lampedusa ma adesso decolla d… - nickb857 : RT @LaVeritaWeb: La Sea Watch conta su due velivoli per pattugliare il Mediterraneo, uno dei quali partiva da Lampedusa ma adesso decolla d… -