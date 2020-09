I a al servizio degli anziani | prevede cadute e le previene

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) – Un algoritmo di intelligenza artificiale – il Silver Index, sviluppato con il robot hunova – in grado dire “con la massima accuratezza il rischio di caduta dell’anziano misurando contemporaneamente i parametri biomeccanici e neurologici di una persona, simulando in modo controllato tutti gli elementi ‘perturbativi’ statici e dinamici all’origine della caduta, evidenziando caso per caso lo specifico deficit della persona e il relativo intervento riabilitativo. Il risultato – frutto di uno studio di 24 mesi presso l’Ospedale Galliera di Genova con 150– è stato pubblicato sulla rivista ‘Plos One’.Il Silver Index è un algoritmo che in 130 parametri ha assimilato le tradizionali scale e valutazioni cliniche ...