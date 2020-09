Focolaio di Polignano a Mare: 168 casi Ulteriore incremento del numero di positivi a test corona virus (Di lunedì 14 settembre 2020) incremento di casi di positività per il Focolaio di corona virus sviluppatosi a Polignano a Mare.. sono stati registrati 168 casi attualmente. L'articolo Focolaio di Polignano a Mare: 168 casi <small class="subtitle">Ulteriore incremento del numero di positivi a test corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 settembre 2020)didità per ildisviluppatosi a.. sono stati registrati 168attualmente. L'articolodi: 168 deldi proviene da Noi Notizie..

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio Polignano: obbligo mascherina in città #polignano - RaiNews : 108 casi di contagio in azienda ortofrutticola #coronavirus #Polignano - micheleemiliano : Giornata di lavoro a Polignano a Mare con la task force anti Covid che ho riunito per fare il punto sul focolaio az… - PaolaCalabretto : Focolaio in azienda a Polignano a Mare, 31 di Monopoli tra i positivi - MonopoliTimes : Focolaio in azienda a Polignano a Mare, 31 di Monopoli tra i positivi -