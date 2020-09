Ex Ilva | il Pd propone Taranto “capitale del Green New Deal”

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Il governo ha un progetto “credibile e ambizioso” per dare all’ex Ilva una prospettiva “verde”, di “decarbonizzazione, bonifica e tutela dei livelli produttivi ed occupazionali”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso di una conferenza al Pd.

GreenNewDeal_EU : RT @Agenzia_Dire: #ExIlva, il #Pd propone #Taranto “capitale del #GreenNewDeal” - Agenzia_Dire : #ExIlva, il #Pd propone #Taranto “capitale del #GreenNewDeal” - lobers91 : @matteosalvinimi Quindi cosa propone di fare riguardo all' Ilva? -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva propone

Dire

Caro Severgnini, vorrei, nel mio piccolo, proporre o analizzare alcuni problemi che attanagliano l'Italia in questo periodo. Problema immigrati: leggo che la nuova immigrazione verso le nostre coste n ...(Rinnovabili.it) – É iniziato il ciclo di audizioni in Commissione Attività produttive sulle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund (o Next Generation EU), lo strumento di recupero economico da 750 ...