De Luca spazza via i dubbi: "Il 24 la scuola in Campania ricomincia" (Di lunedì 14 settembre 2020) "Il 24 la scuola ricomincia". Parola del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona Industriale di Salerno. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) "Il 24 la". Parola del Presidente della Regione, Vincenzo Dea margine dell'inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona Industriale di Salerno.

Cris1225736718 : @Stoico26356790 Ma non si spazza nemmeno. Lasciamoli con il loro De Luca che vanno benissimo - AntoniGunta : Luca 15 : 8 “O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende una lampada e spazza la casa per cercarla a… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca spazza Interviste, Salvini: "La Campania non è terra di reddito di cittadinanza, ma di eccellenze e virtuosità" NapoliToday Una mamma si racconta

«Aspettavo il miracolo, senza rendermi conto che era già arrivato. Luca ha trasformato la mia vita e, col tempo, ho compreso che la diversità è miracolosa ricchezza». Fin da bambino, in prevalenza, l’ ...

Il voto per le elezioni regionali utilizzato anche per sciogliere il nodo della spaccatura nel PD del Sannio

La sindrome di Tafazzi o dell'autolesionismo elettorale non è estranea all'attualità del PD sannita proprio alla vigilia del rinnovo del Consiglio regionale della Campania. La campagna elettorale cond ...

«Aspettavo il miracolo, senza rendermi conto che era già arrivato. Luca ha trasformato la mia vita e, col tempo, ho compreso che la diversità è miracolosa ricchezza». Fin da bambino, in prevalenza, l’ ...La sindrome di Tafazzi o dell'autolesionismo elettorale non è estranea all'attualità del PD sannita proprio alla vigilia del rinnovo del Consiglio regionale della Campania. La campagna elettorale cond ...