Dani Alves | messaggio a Neymar | “Non c’è spazio per l’odio Combatti anche il razzismo con l’amore”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sta facendo molto discutereper le accuse lanciate all'indirizzo di Alvaro Gonzalez del Marsiglia. Secondo O'Ney, nel corso della sfida del suo Psg contro l'OM, l'avversario lo ha appellato in modo razzista. L'unica punizione, però, è arrivata verso l'attaccante parigino, espulso dall'arbitro per la sua reazione. Sui social, tra i primi a voler supportare la stella dei francesi è stato, connazionale die suo grande amico. Parole da vero "fratello maggiore" e non solo.: ilsocial per"Nello sport come nella vita, siamo lì per ispirare le persone, per trasformare positivamente le loro vite e non c'èper le persone che proclamano odio o ...