Corona torna in tv da "guerriero stanco" - (Di lunedì 14 settembre 2020) Roberta Damiata Intervista a tutto tondo a Fabrizio Corona, che stanco e sottotono, non nasconde il suo essere provato per i tanti anni di reclusione, ma tra un libro in uscita e l'amore del figlio dimostra che il "guerriero" che è in lui non muore mai Prima intervista per Fabrizio Corona dopo un anno e mezzo di silenzio. Ieri sera in collegamento a Live non è la D’Urso appare sottotono in confronto ad un parterre agguerritissimo pronto a “testare” il suo cambiamento. Tutti personaggi, da Antonella Boralevi ad Alda D'Eusanio fino a Barbara D’Urso compresa, che con lui hanno avuto scontri molto accesi. Fabrizio ascolta le parole della Boralevi, la prima a prendere la parola e che chiede all'ex re dei paparazzi di dire “la cocaina fa schifo”. Fabrizio, con le ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Roberta Damiata Intervista a tutto tondo a Fabrizio, chee sottotono, non nasconde il suo essere provato per i tanti anni di reclusione, ma tra un libro in uscita e l'amore del figlio dimostra che il "" che è in lui non muore mai Prima intervista per Fabriziodopo un anno e mezzo di silenzio. Ieri sera in collegamento a Live non è la D’Urso appare sottotono in confronto ad un parterre agguerritissimo pronto a “testare” il suo cambiamento. Tutti personaggi, da Antonella Boralevi ad Alda D'Eusanio fino a Barbara D’Urso compresa, che con lui hanno avuto scontri molto accesi. Fabrizio ascolta le parole della Boralevi, la prima a prendere la parola e che chiede all'ex re dei paparazzi di dire “la cocaina fa schifo”. Fabrizio, con le ...

