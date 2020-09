Bianca Guaccero su Instagram a 14 anni: bellissima già allora (Di lunedì 14 settembre 2020) Bianca Guaccero su Instagram mostra una foto a 14 anni, svelando che era bellissima già allora. Il tempo e il successo non hanno cambiato la conduttrice di Detto Fatto che è rimasta la stessa di tanti anni fa. Attrice e presentatrice, Bianca ne ha fatta di strada nel corso del tempo diventando una professionista affermata e molto amata dal pubblico. Fra qualche settimana la Guaccero tornerà al timone di Detto Fatto, lo show di Rai Due che ha condotto dopo l’addio di Caterina Balivo e che sarà in onda da fine ottobre. Nel 2020 debutterà anche nella giuria di Tale e Quale Show accanto a Carlo Conti, ma soprattutto sarà la protagonista de Il Medico della Mala, l’attesissima fiction con ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 settembre 2020)sumostra una foto a 14, svelando che eragià. Il tempo e il successo non hanno cambiato la conduttrice di Detto Fatto che è rimasta la stessa di tantifa. Attrice e presentatrice,ne ha fatta di strada nel corso del tempo diventando una professionista affermata e molto amata dal pubblico. Fra qualche settimana latornerà al timone di Detto Fatto, lo show di Rai Due che ha condotto dopo l’addio di Caterina Balivo e che sarà in onda da fine ottobre. Nel 2020 debutterà anche nella giuria di Tale e Quale Show accanto a Carlo Conti, ma soprattutto sarà la protagonista de Il Medico della Mala, l’attesissima fiction con ...

GossipItalia3 : Bianca Guaccero, foto in piscina con un look tutto nuovo: «Ma ti sei tatuata la Balivo?» #gossipitalianews - Corina31258358 : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero @JonathanKash Lei è troppo brava e sincera e per alcuni può essere un problema ?? - jawadka51290446 : RT @RaiDue: Il consiglio spassionato di @JonathanKash per @mafaldina88: agli ex meglio dedicare un ciondolo che un tatuaggio! ?? ?? @bianca_… - RaiDue : Il consiglio spassionato di @JonathanKash per @mafaldina88: agli ex meglio dedicare un ciondolo che un tatuaggio! ??… - mediterranew : Bianca Guaccero protagonista de “Il medico della mala”... -