Banco Napoli | al via azione giudiziaria contro Mef

Roma, 14 set. (Adnkronos) - La Fondazione Banco di Napoli ha avviato un'iniziativa giudiziaria nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo al Tribunale delle imprese di Napoli di determinare l'ammontare dell'indennizzo che spetta agli ex azionisti del Banco di Napoli, oggetto di intervento di salvataggio dello Stato nel 1996. E' quanto annuncia la Fondazione in una nota. Il ricorso è stato notificato lo scorso 9 settembre dall'avvocato Antonio De Notaristefani di Vastogirardi. Nella conferenza stampa che si è svolta oggi a Napoli nella sede di Via dei Tribunali, la presidente della Fondazione Rossella Paliotto, ha spiegato che "l'iniziativa si è resa necessaria in ragione ...

