Azzolina parla a Vo e alla fine del discorso si commuove (Di lunedì 14 settembre 2020) alla fine è riuscita a trattenere le lacrine ma ha chiuso il suo intervento con il groppo alla gola. "Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa". Lo ha detto, visibilmente commossa la ministra ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 settembre 2020)è riuscita a trattenere le lacrine ma ha chiuso il suo intervento con il groppogola. "Facciamo tutti insieme il tifo per questa ripresa". Lo ha detto, visibilmente commossa la ministra ...

Condizionata : @antonialaco00 @AzzolinaLucia Liguria 217.675 euro sono destinati alle piattaforme e agli strumenti digitali, 1.500… - RealBadrose : #Azzolina parla di Ulisse, Itica... Ma oggi mancavano le mascherine per insegnanti e alunni e a noi francamente di… - marilisa06 : Ulisse? Itaca? Di cosa parla la Azzolina? Un pippone che parte da lontano per dire che hanno riaperto le scuole! - Doc5619 : RT @AngeloCiocca: La #scuola? ha fatto in pochi mesi ciò che non ha fatto in 20 anni! Parola di #Azzolina ! Ditemi che siamo su scherzi a p… - Gif_di_Tina : RT @Gif_di_Tina: #14settembre #primogiornodiscuola Ma il ministro dell'#universita in tutto questo è ancora tra noi? Respira? Perché si p… -