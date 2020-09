14 settembre: in Fvg 598 positivi (+3) e 4 nuovi contagi (Di lunedì 14 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 598 (3 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.161: 1.543 a Trieste, 1.336 a Udine, 927 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.214, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 567. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20 (Di lunedì 14 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 598 (3 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 4; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.161: 1.543 a Trieste, 1.336 a Udine, 927 a Pordenone e 342 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.214, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 567. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

anci_fvg : RT @spesudine: «Dialogo sulla natura del potere», giovedì 17 settembre a #Udine. Ci sono ancora posti disponibili. Prenotazione obbligatori… - ilMaritain : RT @spesudine: «Dialogo sulla natura del potere», giovedì 17 settembre a #Udine. Ci sono ancora posti disponibili. Prenotazione obbligatori… - spesudine : «Dialogo sulla natura del potere», giovedì 17 settembre a #Udine. Ci sono ancora posti disponibili. Prenotazione ob… - fainformazione : Al Teatro del Lido per QUINTESCIENZA Ksenija Martinovic in MILEVA Il 19 settembre con MILEVA di Ksenija Martinovic… - fainfocultura : Al Teatro del Lido per QUINTESCIENZA Ksenija Martinovic in MILEVA Il 19 settembre con MILEVA di Ksenija Martinovic… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Fvg Coronavirus Fvg, registrati 45 nuovi contagi, 14 sono a Udine UdineToday Scuola: in Fvg si parte il 16/9, ma primi ingressi già oggi

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - La prima campanella in Friuli Venezia Giulia suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre, dando così il via all'anno scolastico di oltre 141 mila studenti residenti in regi ...

Coronavirus: crollo dei contagi in Fvg. Le persone ricoverate sono 25 in diversi reparti

Calo drastico dei contagi rispetto agli ultimi giorni: le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 598 (3 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, ...

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - La prima campanella in Friuli Venezia Giulia suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre, dando così il via all'anno scolastico di oltre 141 mila studenti residenti in regi ...Calo drastico dei contagi rispetto agli ultimi giorni: le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 598 (3 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, ...