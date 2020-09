Zaniolo | intervento riuscito | sei mesi di stop

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 settembre 2020) Il centrocampista della Roma e della Nazionale, Niccolò, è stato operato questa mattina a Innsbruck (Austria) dall'equipe del professore Flik per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro lesionato dlla scorsa settimana durante il match di Nations League tra Italia e Olanda. L', durato circa due ore, è perfettamente. Ora il giocatore rimarrà una decina di giorni in Austria per iniziare il primo ciclo di fisioterapia sotto lo sguardo attento dello staff del professor Flick. Poi tornerà a in Italia dove verrà preso in cura dai medici della Roma. Per il rientro in campo bisognerà aspettare 5-6, con ogni probabilità nel mese di marzo.