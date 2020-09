Willy: arrestati chiedono rimanere in braccio protetto (Di domenica 13 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e il loro amico Mario Pincarelli, in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno chiesto di essere messi in un reparto protetto del penitenziario di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 settembre 2020) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e il loro amico Mario Pincarelli, in carcere per l'omicidio diMonteiro Duarte, hanno chiesto di essere messi in un repartodel penitenziario di ...

fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - LeonardoMontef6 : Avevano collezionati 8 denunce i fratelli di Colleferro arrestati per l' omicidio di Willy. Chiedo ai signori giudi… - ResiStefano : RT @SkyTG24: Per l' #omicidio di #Willy Monteiro Duarte, l'accusa ai 4 arrestati è di omicidio volontario. Il premier #Conte: 'Ci aspettia… -