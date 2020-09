Taverna e Cancelleri scatenati in auto: ballano e cantano sulle note dei Queen. E sui social c’è chi commenta: “Cinture anche dietro e mascherine” (Di domenica 13 settembre 2020) Sta facendo discutere il video pubblicato sui social dalla senatrice Paola Taverna, vicepresidente di Palazzo Madama ed esponente del Movimento 5 stelle. Lei e il collega Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, di ritorno da un comizio a Macerata, ballano e cantano scatenati sulle note di Don’t stop me now, dei Queen. Fin qui nulla di male, ma c’è chi, tra i commenti sotto al post fa notare: “Le mascherine vanno indossate e la cintura messa anche dietro”. Nella clip infatti i due esponenti sono entrambi senza dispositivo di protezione, tecnicamente obbligatorio al chiuso se non si è congiunti e se non c’è la distanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Sta facendo discutere il video pubblicato suidalla senatrice Paola, vicepresidente di Palazzo Madama ed esponente del Movimento 5 stelle. Lei e il collega Giancarlo, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, di ritorno da un comizio a Macerata,di Don’t stop me now, dei. Fin qui nulla di male, ma c’è chi, tra i commenti sotto al post fa notare: “Le mascherine vanno indossate e la cintura messa”. Nella clip infatti i due esponenti sono entrambi senza dispositivo di protezione, tecnicamente obbligatorio al chiuso se non si è congiunti e se non c’è la distanza di ...

