Talamona Incidente ad Albaredo | morto Arnaldo Vairetti | grave Dario Spinetti

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 settembre 2020) &E; stato un centauro a notare il fuoristrada uscire dalla carreggiata e a chiamare i soccorsi. Ma per, 89 anni di, non c’&e; stato nulla da fare. Ha perso la vita in unstradale, lungo una secondaria che da Morbegno sale verso il Passo San Marco, in territorio comunale di. Vaiertti era uscito per una battuta di caccia con un amico e concittadino,, 81 anni. Pernon c’&e; stato nulla da fare., seduto accanto sulla jeep, &e; stato estratto dal mezzo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e trasportato con codice giallo in ospedale a Sondrio. La prognosi di ...