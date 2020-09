Scuola, Azzolina: “Anno complesso e difficile. Serve responsabilità di tutti” (Di domenica 13 settembre 2020) La ministra Azzolina a ‘Domenica Live’: “In Italia le regole sono stati stringenti. Al lavoro per garantire la sicurezza”. ROMA – Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico la ministra Azzolina è intervenuta a Domenica Live: “Gli esami di Stato li abbiamo fatti – ha ricordato la titolare del Miur – ora davanti a noi abbiamo una sfida ancora più importante. Devono rientrare tutti“. L’esponente pentastellata è ritornata anche sull’argomento della temperatura: “Si misura a casa. E’ più sensato visto che sui mezzi pubblici si rischierebbe di far ammalare gli altri. Io sono certa che le famiglie la misureranno“. “Anno complesso e difficile” La Scuola riparte e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020) La ministraa ‘Domenica Live’: “In Italia le regole sono stati stringenti. Al lavoro per garantire la sicurezza”. ROMA – Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico la ministraè intervenuta a Domenica Live: “Gli esami di Stato li abbiamo fatti – ha ricordato la titolare del Miur – ora davanti a noi abbiamo una sfida ancora più importante. Devono rientrare tutti“. L’esponente pentastellata è ritornata anche sull’argomento della temperatura: “Si misura a casa. E’ più sensato visto che sui mezzi pubblici si rischierebbe di far ammalare gli altri. Io sono certa che le famiglie la misureranno“. “Anno” Lariparte e ...

