Polignano | la città in ' coprifuoco' per fermare il focolaio di coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Polignano città

PUGLIA – Oggi, sabato 12 settembre 2020, sono stati rilevati 3.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 76 casi positivi: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 i ...GROTTAGLIE -erminata l’effettuazione dei tamponi, che ora saranno inviati a Bari. Domattina i risultati. Le operazioni erano iniziate stamattina per effettuare i tamponi a circa trecento persone in re ...