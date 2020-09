Omicidio Willy, la mamma dei fratelli Bianchi rompe il silenzio (Di domenica 13 settembre 2020) Parla la mamma dei fratelli Bianchi, accusati con altri due, di aver ucciso Willy Duarte. I fratelli, Marco e Gabriele Bianchi, figurano tra i presunti uccisori del ventunenne, Willy Monteiro Duarte, morto dopo un feroce pestaggio per aver tentato di sedare una rissa. Con loro, per ora sono indagati anche due amici, Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia, 21 anni. Per la prima volta, ha parlato la mamma dei due fratelli, Antonella Di Tullio, che si dispiace per l’accaduto, vorrebbe chiedere scusa ed abbracciare la madre di Willy, ma dice anche: “I miei figli devono pagare solo se hanno fatto qualcosa”. Il giovane e sorridente Willy, descritto ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 settembre 2020) Parla ladei, accusati con altri due, di aver uccisoDuarte. I, Marco e Gabriele, figurano tra i presunti uccisori del ventunenne,Monteiro Duarte, morto dopo un feroce pestaggio per aver tentato di sedare una rissa. Con loro, per ora sono indagati anche due amici, Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia, 21 anni. Per la prima volta, ha parlato ladei due, Antonella Di Tullio, che si dispiace per l’accaduto, vorrebbe chiedere scusa ed abbracciare la madre di, ma dice anche: “I miei figli devono pagare solo se hanno fatto qualcosa”. Il giovane e sorridente, descritto ...

