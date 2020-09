Omicidio Willy, isolamento in carcere per i fratelli Bianchi (Di domenica 13 settembre 2020) Due delle tre persone in carcere per l'Omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte resteranno in isolamento nella casa di reclusione di Roma Rebibbia su richiesta del loro legale.La richiesta è stata presentata dall'avvocato Massimiliano Pica per conto dei suoi due assistiti, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per timore di vendette nei loro confronti da parte degli altri detenuti nella struttura. I due fratelli si trovano già in isolamento insieme all'altro detenuto per lo stesso delitto, Mario Picarelli, a causa delle norme anti COVID-19 che prevedono un periodo di quarantena di 15 giorni per i nuovi detenuti.Una volta trascorso il periodo di quarantena, i due fratelli incontreranno gli altri detenuti, ma resteranno ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) Due delle tre persone inper l'del giovaneMonteiro Duarte resteranno innella casa di reclusione di Roma Rebibbia su richiesta del loro legale.La richiesta è stata presentata dall'avvocato Massimiliano Pica per conto dei suoi due assistiti, iMarco e Gabriele, per timore di vendette nei loro confronti da parte degli altri detenuti nella struttura. I duesi trovano già ininsieme all'altro detenuto per lo stesso delitto, Mario Picarelli, a causa delle norme anti COVID-19 che prevedono un periodo di quarantena di 15 giorni per i nuovi detenuti.Una volta trascorso il periodo di quarantena, i dueincontreranno gli altri detenuti, ma resteranno ...

ROMA. Ora il branco teme la vendetta in carcere dove i detenuti hanno un loro codice particolarmente duro con chi è accusato di crimini efferati e feroci. Ed efferata e atroce è stata la morte di Will ...

Omicidio Monteiro - Testimonianza esclusiva: "Prima del massacro aggredita una donna"

Ci spostiamo in un'altra zona della città. Una persona ci attende in un luogo lontano da occhi indiscreti. Conosce molto bene i luoghi del massacro. Sa chi sono i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleg ...

