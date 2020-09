Omicidio Willy, fratelli Bianchi in isolamento per evitare vendette in carcere (Di domenica 13 settembre 2020) Minacce di morte e un’ondata di odio sui familiari di Gabriele e Marco Bianchi per l’uccisione di Willy Monteiro Duarte arrivano anche in carcere: così i due fratelli di Artena saranno messi in isolamento a loro tutela per evitare contatti con gli altri detenuti. La richiesta è arrivata dall’avvocato Massimiliano Pica con parere favorevole anche della direzione di Rebibbia. Una situazione nella quale già si trovano entrambi assieme al presunto complice Mario Picarelli per le norme anti Covid, secondo le quali ogni nuovo detenuto “sconta” 15 giorni quarantena al suo ingresso nel peniteziario prima di entrare nel regime ordinario. Una misura che per i due fratelli, accusati in concorso di Omicidio ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) Minacce di morte e un’ondata di odio sui familiari di Gabriele e Marcoper l’uccisione diMonteiro Duarte arrivano anche in: così i duedi Artena saranno messi ina loro tutela percontatti con gli altri detenuti. La richiesta è arrivata dall’avvocato Massimiliano Pica con parere favorevole anche della direzione di Rebibbia. Una situazione nella quale già si trovano entrambi assieme al presunto complice Mario Picarelli per le norme anti Covid, secondo le quali ogni nuovo detenuto “sconta” 15 giorni quarantena al suo ingresso nel peniteziario prima di entrare nel regime ordinario. Una misura che per i due, accusati in concorso di...

