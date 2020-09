Milan, ufficiale: ecco Rebic a titolo definitivo (Di domenica 13 settembre 2020) La notizia era nell'aria da tempo e adesso è anche ufficiale: il Milan ha acquistato a titolo definitivo Ante Rebic , arrivato un anno fa in prestito dall' Eintracht Francoforte e reduce da una ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) La notizia era nell'aria da tempo e adesso è anche: ilha acquistato aAnte, arrivato un anno fa in prestito dall' Eintracht Francoforte e reduce da una ...

AntoVitiello : Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del tra… - DiMarzio : #Milan, #Rebic acquistato a titolo definitivo. E per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero di maglia - SkySport : Milan, ufficiale Rebic fino al 2025: c'è il comunicato del club - pecos1998 : RT @AntoVitiello: Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del trasferim… - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Milan, #Rebic acquistato a titolo definitivo. E per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero di maglia -