Martina Nasoni festeggia l’uscita del suo libro con una foto spettacolare: «Ti fa proprio bene stare a casa» (Di domenica 13 settembre 2020) Il profilo Instagram di Martina Nasoni è una collezione di foto davvero spettacolari. L’ultimo scatto nelle campagne umbre è da togliere il fiato. Sono giornate di grande trepidazione per l’influencer: pochi giorni fa è uscito il suo primo libro dal titolo “Questo cuore batte per tutte e due”. Si tratta di un autobiografia dove racconta la sua storia particolare e i problemi al cuore che ha avuto fin da bambina. Martina Nasoni senza veli, in tutto il suo splendore. In meno di una settimana il libro ha fatto già scalpore e per celebrare questo successo l’influencer ha regalato una foto di grande sensualità ai suoi followers. Leggi anche >> Georgette Polizzi malattia, anche un bagno in ... Leggi su urbanpost (Di domenica 13 settembre 2020) Il profilo Instagram diè una collezione didavvero spettacolari. L’ultimo scatto nelle campagne umbre è da togliere il fiato. Sono giornate di grande trepidazione per l’influencer: pochi giorni fa è uscito il suo primodal titolo “Questo cuore batte per tutte e due”. Si tratta di un autobiografia dove racconta la sua storia particolare e i problemi al cuore che ha avuto fin da bambina.senza veli, in tutto il suo splendore. In meno di una settimana ilha fatto già scalpore e per celebrare questo successo l’influencer ha regalato unadi grande sensualità ai suoi followers. Leggi anche >> Georgette Polizzi malattia, anche un bagno in ...

