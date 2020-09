Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 settembre | Luciano lascia la città

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 13 settembre 2020) La puntata del 14delpartirà con la proposta che Cosimo ha fatto a Gabriella. Il giovane ha chiesto alla fanciulla di convolare a nozze e lei è rimasta senza parole. Salvatore, dal canto suo, sarà distrutto dal dolore per aver assistito a questa scena assurda. Marta e Vittorio, invece, saranno felicissimi per la neonata trovata dinanzi al grande magazzino, ma Umberto teme che i due stiano fantasticando un po’ troppo. Spoiler 14: Gabriella incerta Nel corso dell’episodio di lunedì 14delvedremo che Salvatore avrà il cuore spezzato. Il giovane confiderà a Laura ciò che ha visto poco tempo prima in ...