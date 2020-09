**Fondi Lega: Salvini, ‘assolutamente tranquillo, cercano soldi anche su Saturno’** (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Sull’ultima inchiesta che ha coinvolto la Lega “Sono assolutamente tranquillo. Da anni c’è qualcuno che cerca soldi in Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente… Semplicemente, i soldi non ci sono, i soldi la Lega li chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite dello speciale L’Aria che tira su La7.L'articolo **Fondi Lega: Salvini, ‘assolutamente tranquillo, cercano soldi anche su ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) – Sull’ultima inchiesta che ha coinvolto la“Sono assolutamente. Da anni c’è qualcuno che cercain Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente… Semplicemente, inon ci sono, ilali chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria”. Così il leader dellaMatteo, ospite dello speciale L’Aria che tira su La7.L'articolo, ‘assolutamentesu ...

HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - fattoquotidiano : Fondi Lega, l’ex direttore di banca ai pm: “Operazioni senza ragioni economiche mai viste prima in 30 anni di lavor… - fattoquotidiano : Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Rogatoria dei pm per seguire il flusso dei soldi - Danireport : RT @LaNotiziaTweet: Fondi #Lega, spunta una fiduciaria panamense con base in Svizzera. #Salvini a maggio incontrò a cena uno dei commercial… - AlexZan87 : Inchiesta fondi Lega, il teste: 'Movimenti di soldi così mai visti in tutta la mia carriera' -

Ultime Notizie dalla rete : **Fondi Lega Fondi Lega, quell'indagine che può avvicinare la soluzione del giallo sui 49 milioni Il Messaggero Giorello e Sgarbi: dialogo sul futuro Confronto fra critico d’arte e filosofo

GIULIO GIORELLO — Io credo che la grande scienza e la grande arte incrinino le aspettative consuete e indichino nuovi modi di vedere il mondo, ricchi e significativi. E non solo cambiano il modo di ve ...

Idee e progetti per Viareggio, così i 5 candidati a sindaco hanno risposto alle domande dei lettori

A dispetto delle differenze - numerose e spiccate - che a sette giorni dal voto devono inevitabilmente sottolineare, i cinque candidati a sindaco almeno sugli obiettivi sembrano molto meno lontani di ...

GIULIO GIORELLO — Io credo che la grande scienza e la grande arte incrinino le aspettative consuete e indichino nuovi modi di vedere il mondo, ricchi e significativi. E non solo cambiano il modo di ve ...A dispetto delle differenze - numerose e spiccate - che a sette giorni dal voto devono inevitabilmente sottolineare, i cinque candidati a sindaco almeno sugli obiettivi sembrano molto meno lontani di ...