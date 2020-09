Firenze: Gran Galà Ferrari in Piazza Signoria, esposte le rosse (Di domenica 13 settembre 2020) Tra gli ospiti della serata, il presidente della Formula 1 Chase Carey e quello della Federazione internazionale dell’automobilismo Jean Todt. In Piazza tanti giovani fin dal pomeriggio per poter guardare le macchine dai maxi schermi Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Tra gli ospiti della serata, il presidente della Formula 1 Chase Carey e quello della Federazione internazionale dell’automobilismo Jean Todt. Intanti giovani fin dal pomeriggio per poter guardare le macchine dai maxi schermi

DarioNardella : Partiti i preparativi per il grande evento #Ferrari che si terrà in piazza della Signoria il 12 e 13 settembre. A… - adayinflorence : RT @rep_firenze: Mille gran premi: festa Ferrari in piazza della Signoria a Firenze [aggiornamento delle 08:59] - FirenzePost : Firenze: Gran Galà Ferrari in Piazza Signoria, esposte le rosse - sportli26181512 : Formula 1, la Ferrari ha festeggiato i 1000 GP a Firenze. FOTO: Nel weekend del Mugello, la Scuderia Ferrari ha cel… - rep_firenze : Mille gran premi, festa Ferrari in piazza della Signoria a Firenze, Elkann: 'Un traguardo mai raggiunto da nessuno'… -