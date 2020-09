F1: la classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gp del Mugello 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate dopo il Gran Premio del Mugello, nono appuntamento del Mondiale. E’ ancora dominio Mercedes con la vittoria di Lewis Hamilton che allunga su Valtteri Bottas e su Max Verstappen, che si prende un altro zero. classifica piloti aggiornata dopo GP Mugello 2020 Lewis Hamilton 190 Valtteri Bottas 135 Max Verstappen 110 Lando Norris 65 Alexander Albon 63 Lance Stroll 57 Daniel Ricciardo 53 Charles Leclerc 49 Sergio Perez 44 Pierre Gasly 43 Carlos Sainz 41 Esteban Ocon 30 Sebastian Vettel 17 Daniik Kvyat 8 Nico Hulkenberg 6 Antonio Giovinazzi 2 Kimi Raikkonen 2 Kevin Magnussen 1 Romain Grosjean 0 Nicholas Latifi 0 George ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Le classifiche deie deidel Mondialedi Formula 1 aggiornateil Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale. E’ ancora dominio Mercedes con la vittoria di Lewis Hamilton che allunga su Valtteri Bottas e su Max Verstappen, che si prende un altro zero.GPLewis Hamilton 190 Valtteri Bottas 135 Max Verstappen 110 Lando Norris 65 Alexander Albon 63 Lance Stroll 57 Daniel Ricciardo 53 Charles Leclerc 49 Sergio Perez 44 Pierre Gasly 43 Carlos Sainz 41 Esteban Ocon 30 Sebastian Vettel 17 Daniik Kvyat 8 Nico Hulkenberg 6 Antonio Giovinazzi 2 Kimi Raikkonen 2 Kevin Magnussen 1 Romain Grosjean 0 Nicholas Latifi 0 George ...

