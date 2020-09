F1 Gp Mugello | Bottas | “Partenza da sogno | poi non ho avuto altre chance”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) “Ho fatto una partenza dapoi non hopiù opportunità nelleripartenze. Continuerò a spingere e cercherò di migliorare: oggi non è andata bene per me anche se ero veloce. In cosa dovrò cercare di migliorarmi? Sicuramente nelle qualifiche perché diverse le ho perse per pochi centesimi. Dovrò cercare di limare questi centesimi di differenza”. Così Valtterial termine del Gran Premio della Toscana concluso in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton.