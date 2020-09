Everton, Ancelotti elogia Allan: "Ha giocato bene, qui c'è tanta qualità in mediana" (Di domenica 13 settembre 2020) Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK al termine dell'incontro Tottenham-Everton 0-1, valevole per la 1ª giornata della Premier League 20 ... Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Carlo, tecnico dell', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK al termine dell'incontro Tottenham-0-1, valevole per la 1ª giornata della Premier League 20 ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Everton, Ancelotti elogia Allan: “Molto bene oggi, ho tanta qualità a c… - tuttonapoli : Everton, Ancelotti elogia Allan: 'Ha giocato bene, qui c'è tanta qualità in mediana' - rntaonde : RT @OficialSala12: O Everton de Carlo Ancelotti promete! - salvatorino860 : RT @napolista: L’Everton di Ancelotti e Allan comincia vincendo 1-0 in casa del Tottenham. James è caldo Funzionano gli acquisti voluti da… - Salvato95551627 : RT @napolista: L’Everton di Ancelotti e Allan comincia vincendo 1-0 in casa del Tottenham. James è caldo Funzionano gli acquisti voluti da… -