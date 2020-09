Don Patriciello | durissimo j’accuse | “Lo Stato ci ha abbandonato”

(Di domenica 13 settembre 2020) Don Maurizio, prete simbolo nella battaglia contro la Terra dei Fuochi, non trattiene la rabbia sul sagrato della parrocchia di San Paolo apostolo di Caivano che guida dal 1990. “Qui al Parco Verde sarà sempre peggio. D’altronde loha deciso a tavolino che questo debba rimanere un ghetto. Quello che accade ne è … L'articolo Donj’accuse: “Loci ha abbandonato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

All'inizio si era pensato a un incidente, ma poi le indagini hanno portato a ben altro. Michele Antonio Gaglione, 25 anni, ha ucciso la sorella ventenne speronando il suo scooter e ha pestato a sangue ...Il Parco Verde di Caivano come Scampia, due destini paralleli. Due esperimenti urbanistici che nascono per migliorare situazioni abitative di emergenza e di degrado ma che finiscono per trasformarsi n ...