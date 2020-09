Diretta amichevole Juve-Novara 2-0: Cristiano Ronaldo e Ramsey in gol (Di domenica 13 settembre 2020) TORINO - Con la Juve "a colazione". Questo il programma, con il match amichevole contro il Novara fissato alle 10.30. Si tratta del primo test "televisivo" per i bianconeri guidati da Andrea Pirlo , a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) TORINO - Con la"a colazione". Questo il programma, con il matchcontro ilfissato alle 10.30. Si tratta del primo test "televisivo" per i bianconeri guidati da Andrea Pirlo , a ...

acmilan : ? LIVE ? Follow all the action from the #MilanBrescia friendly on our App ??? - JuventusTV : ?? Vi aspettiamo in diretta alle 10.30 per l'amichevole contro il @NovaraChannel! Qui ?? - SkySport : Juventus-Novara: formazioni e risultato dell'amichevole dell'esordio di Pirlo Calcio d'inizio alle 10.30 In diretta… - salvione : Diretta amichevole Sporting-Napoli: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming - Udinese_1896 : ?? FRIENDLY MATCH ?? @VeneziaFC_IT ?? Cordovado ?? diretta esclusiva dalle 16:30 su @UdineseTV #ForzaUdinese #AlèUdin… -