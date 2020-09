Bunker | ossa e dolore | in un libro il volto nascosto della guerra

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 settembre 2020) Fausto Biloslavo Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, la prefazione di Fausto Biloslavo al"Alpi, teatro di battaglie (1940-1945)", pubblicato per i tipi di Hoepli Il mosaico di teschi nella cappella che ricorda una delle tante stragi dimenticate di Tito in Slovenia, pubblicato nelle prime pagine di questo, è il simbolo dell’orrore di ogni. Dopo le battaglie, sulle Alpi e a qualsiasi latitudine, restano per anni, talvolta per sempre, ledei soldati che si sono sacrificati da una parte e dall’altra del fronte, giusta o sbagliata. All’inizio degli anni settanta sul Monte Nero, oggi in Slovenia, spuntavano ancora quando la neve si scioglieva e smuoveva i ghiaioni ledei nostri alpini, che durante la prima ...