ASUS ROG Phone 3 - recensione

(Di domenica 13 settembre 2020) Appena qualche settimana fa vi abbiamo parlato del ROG3 con la nostra anteprima in seguito all'annuncio ufficiale dello smartgaming realizzato da Republic of Gamers. In quell'articolo potete trovare una panoramica approfondita sulle caratteristiche tecniche e le novità della terza edizione del telefono da gaming di casa. Lo smartè stato con noi per circa un mesetto e lo abbiamo messo alla prova nelle situazioni più svariate, ma soprattutto abbiamo provato tanti giochi e cercato di sfruttare tutte le feature che lo differenziano dai tanti altri prodotti sul mercato. E questi saranno gli aspetti su cui ci concentreremo in questa.Una breve premessa è però doverosa. ROG3 mantiene alcune feature del precedente ...