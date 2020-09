Arbitri Shamrock Rovers Milan | le designazioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 settembre 2020) L’UEFA ha comunicato la designazione arbitrale per l’incontro tra, valido per il secondo turno preliminare di Europa League L’UEFA ha comunicato la designazione arbitrale per l’incontro di giovedì tra, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League. Arbitro Ádám Farkas (HUN) Assistenti arbitrali Balázs Szert (HUN) Gergo Vigh-tarsonyi(HUN) Quarto uomo Ferenc Karakó (HUN) Leggi su Calcionews24.com