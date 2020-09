Aprica | scivola in un dirupo | muore 74enne

(Di domenica 13 settembre 2020) Sondrio, 13 settembre 2020 - Tragedia in Valtellina. Un uomo di 74 anni è morto quest'oggi dopo essereto in unnei boschi di, in località Magnolta, in provincia di Sondrio. L'...

IL GIORNO

Sondrio, 13 settembre 2020 - Tragedia in Valtellina. Un uomo di 74 anni è morto quest’oggi dopo essere scivolato in un dirupo nei boschi di Aprica, in località Magnolta, in provincia di Sondrio. L'all ...Un cercatore di funghi è morto oggi in Valtellina. Dall’inizio della stagione da poco iniziata, si tratta del quarto cercatore deceduto. Aveva 74 anni e ha perso la vita nei boschi di Aprica (Sondrio) ...