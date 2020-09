Alessia Marcuzzi: «A Temptation Island il falò di confronto arriva già alla prima puntata» (Di domenica 13 settembre 2020) La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, al via mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5, vedrà subito un falò di confronto immediato da parte di una delle sei coppie protagoniste. A rivelarlo in anteprima a Verissimo è la conduttrice Alessia Marcuzzi, che spiega che l’avvenimento ha creato non poche difficoltà alla produzione sulla messa a punto del montaggio, costringendo i vertici a far slittare la messa in onda di una settimana – il programma sarebbe, infatti, dovuto partire il 9 settembre. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 settembre 2020) La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, al via mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5, vedrà subito un falò di confronto immediato da parte di una delle sei coppie protagoniste. A rivelarlo in anteprima a Verissimo è la conduttrice Alessia Marcuzzi, che spiega che l’avvenimento ha creato non poche difficoltà alla produzione sulla messa a punto del montaggio, costringendo i vertici a far slittare la messa in onda di una settimana – il programma sarebbe, infatti, dovuto partire il 9 settembre.

jisoodinazareth : alessia marcuzzi è invecchiata troppo in fretta - Novella_2000 : Alessia Marcuzzi svela come è scoppiata la coppia a Temptation Island - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 8”: A “VERISSIMO”, ALESSIA MARCUZZI MOSTRA VILLAGGIO E PINNETTU E DA’ CONFERMA DIRETTA ALL’INDIS… - modamadeinitaly : In forma per l’estate dal blog di Alessia Marcuzzi - StraNotizie : Alessia Marcuzzi svela le corna di una coppia di Temptation Island: “Ha visto il filmato del tradimento” -