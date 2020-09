Valentina Autiero a rischio vicino a Enzo | Ancora di salvezza fuori Uomini e Donne (Di sabato 12 settembre 2020) Valentina Autiero sembra non aver capito chi è realmente Enzo Capo e durante la puntata di ieri a metterla in guardia oltre a Pamela Barretta e Maria De Filippi è arrivato Amedeo Venza. Quali sono state le sue parole? La dama del parterre femminile di Uomini e Donne sembra aver iniziato la nuova stagione nel … L'articolo Valentina Autiero a rischio vicino a Enzo Ancora di salvezza fuori Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020)sembra non aver capito chi è realmenteCapo e durante la puntata di ieri a metterla in guardia oltre a Pamela Barretta e Maria De Filippi è arrivato Amedeo Venza. Quali sono state le sue parole? La dama del parterre femminile disembra aver iniziato la nuova stagione nel … L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.

