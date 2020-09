Us Open 2020, finale Zverev-Thiem: data, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 12 settembre 2020) Domenica 13 settembre Alexander Zverev e Dominic Thiem si sfidano nella finale degli Us Open 2020, una partita che in ogni caso scriverà un pezzo di storia del tennis. La posta è infatti altissima, per entrambi è l’occasione di vincere il primo Slam in carriera, oltre che il primo per qualunque giocatori nato negli anni ’90. La partita è in programma all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows a partire dalle 16 newyorkesi (le 22 italiane) e sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport (canale 210) di Sky, oltre che in streaming sia su Sky Go che su Eurosport Player. Sportface.it non vi lascerà soli e vi racconterà la finale con diretta live, cronaca, highlights e molto ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Domenica 13 settembre Alexandere Dominicsi sfidano nelladegli Us, una partita che in ogni caso scriverà un pezzo di storia del tennis. La posta è infatti altissima, per entrambi è l’occasione di vincere il primo Slam in carriera, oltre che il primo per qualunque giocatori nato negli anni ’90. La partita è in programma all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows a partire dalle 16 newyorkesi (le 22 italiane) e sarà trasmessa intv da Eurosport (canale 210) di Sky, oltre che insia su Sky Go che su Eurosport Player. Sportface.it non vi lascerà soli e vi racconterà laconlive, cronaca, highlights e molto ...

