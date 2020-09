Traffico Roma del 12-09-2020 ore 15:30 (Di sabato 12 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione scorrevole la circolazione sulle Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della autostrada Roma Teramo tutto regolare anche sull intero tratto della tangenziale est a Torpignattara per lavori urgenti alla rete idrica continua ad essere chiuso il tratto tra via Casilina a Piazza della Marranella prosegue la sospensione della linea ferroviaria Termini Centocelle le linee bus 105 409 continuano il proprio servizio su percorso alternativo inizia alle 16:30 la manifestazione podistica Roma riparte diverse le chiusure al Traffico che già dalle 15 riguardano l’area di Caracalla e fino alle 20 sono inoltre degli a te le linee 18160 s628 possibili rallentamenti e disagi al passaggio degli Atleti anche su via di San Gregorio e Porta Capena e per tutti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione scorrevole la circolazione sulle Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della autostradaTeramo tutto regolare anche sull intero tratto della tangenziale est a Torpignattara per lavori urgenti alla rete idrica continua ad essere chiuso il tratto tra via Casilina a Piazza della Marranella prosegue la sospensione della linea ferroviaria Termini Centocelle le linee bus 105 409 continuano il proprio servizio su percorso alternativo inizia alle 16:30 la manifestazione podisticariparte diverse le chiusure alche già dalle 15 riguardano l’area di Caracalla e fino alle 20 sono inoltre degli a te le linee 18160 s628 possibili rallentamenti e disagi al passaggio degli Atleti anche su via di San Gregorio e Porta Capena e per tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-09-2020 ore 13:30 RomaDailyNews In libro di Zoppini gli effetti del Covid su credito e aiuti di Stato

ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia e i suoi effetti economici non possono essere messi sul piano delle precedenti crisi economiche, essa semmai è come una guerra, come una catastrofe naturale che travolg ...

Costi assicurativi auto crescono per aumento dei richiami e maggiore complessità dei veicoli

ROMA - La maggiore complessità delle automobili e la crescita del numero di richiami da parte delle stesse Casa costruttrici o per iniziativa di enti esterni hanno fatto esplodere la spesa globale per ...

